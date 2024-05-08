في قبضة رجال الأمن.. متهمون بانتحال صفة وتحرُّش ومساس بحرمة الحياة الخاصة

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في الرياض؛ قام بانتحال صفة غير صحيحة ومخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي المدينة المنوّرة، تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية الباكستانية قام بالتحرُّش بامرأة، وآخر من الجنسية نفسها بمكة المكرّمة، قام بترويج مادة الميثامفيتامين المخدّر "الشبو".
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على مواطنٍ في نجران، قام بنشر محتوى مرئي يتضمن التهديد والتحريض على الاعتداء على الآخرين؛ ما من شأنه المساس بالنظام العام وحرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.