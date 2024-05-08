في قبضة رجال الأمن.. متهمون بانتحال صفة وتحرُّش ومساس بحرمة الحياة الخاصة

وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على مواطنٍ في نجران، قام بنشر محتوى مرئي يتضمن التهديد والتحريض على الاعتداء على الآخرين؛ ما من شأنه المساس بالنظام العام وحرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.