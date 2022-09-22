"رئيس بلدية الداير" يقف على واقع الخدمات بقرى المحافظة ومراكزها

وزار "الحامظي" جبال آل يحيى بمركز آل زيدان، وشملت الجولة عددًا من القرى منها قرى عطينة والمدخل والشامية والقزعة والحبة، وتفقد خلالها واقع الخدمات البلدية التي يعاني منها الأهالي، واستمع لعدد من المواطنين، كما زار جمعية الدعوة والإرشاد بجبال آل يحيى وشيخ شمل قبائل آل يحيى الشيخ حسين سلمان اليحيوي، وزار منزل والد الشهيد جبران علي فايد واستمع لأهم مطالبهم.