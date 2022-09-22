"رئيس بلدية الداير" يقف على واقع الخدمات بقرى المحافظة ومراكزها

وقف رئيس بلدية محافظة الداير محمد بن حسن الحامظي، يرافقه عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالبلدية وبتوجيه من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، على واقع الخدمات البلدية بقرى المحافظة ومراكزها.
وزار "الحامظي" جبال آل يحيى بمركز آل زيدان، وشملت الجولة عددًا من القرى منها قرى عطينة والمدخل والشامية والقزعة والحبة، وتفقد خلالها واقع الخدمات البلدية التي يعاني منها الأهالي، واستمع لعدد من المواطنين، كما زار جمعية الدعوة والإرشاد بجبال آل يحيى وشيخ شمل قبائل آل يحيى الشيخ حسين سلمان اليحيوي، وزار منزل والد الشهيد جبران علي فايد واستمع لأهم مطالبهم.
وأكد رئيس البلدية حرص أمين منطقة جازان على الوقوف ميدانياً على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين وأبرز الصعوبات والمعوقات لحلها والرفع بها.