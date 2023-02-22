"السياري": في يوم التأسيس نستذكر إنجازات حكّام قادوا مسيرة البناء

وقال السياري: نفخر بالجذور الراسخة لدولتنا وبتاريخها الممتدّ لثلاثة قرون، ونستذكر في هذه المناسبة إنجازات حكامها الذين قادوا مسيرة البناء والنماء لهذا الوطن المتصف بالصمود والعزيمة، والقائم على مبادئ الإيمان بالكتاب والسنة، وجمع الكلمة وتحقيق العدل، وترسيخ الأمن والاستقرار، بدءًا بمؤسّسها، ومرورًا بحكّامها تباعًا إلى عهدنا الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الذي يشهد نقلةً نوعية على مختلف الجوانب والأصعدة.