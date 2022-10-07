انخفاض أسعار الأغذية عالمياً للشهر السادس

تراجع مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية للشهر السادس على التوالي في سبتمبر الماضي، مع هبوط حاد في أسعار الزيوت النباتية؛ ما يعوّض عن ارتفاع أسعار الحبوب، حسبما أفاد به تقرير جديد صادر اليوم الجمعة، عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 136.3 نقطة في سبتمبر، أي بتراجع قدره 1.1 في المائة عن مستواه في أغسطس، وإن كان لا يزال أعلى بنسبة 5.5 في المائة من قيمته المسجلة قبل عام.
ويتتبع هذا المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولاً.
ووجّه مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية هذا التراجع، إذ انخفض بنسبة 6.6 في المائة خلال الشهر ليسجّل أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. والأسعار الدولية لزيوت النخيل والصويا ودوّار الشمس وبذور اللفت كانت جميعها أدنى.
كما أن استمرار قوائم الجرد الكبرى التي صادفت ارتفاع الإنتاج الموسمي في جنوب شرق آسيا خفّضت أسعار زيت النخيل، وأدى توافر كميات أكبر من زيت الصويا المتاح للتصدير في الأرجنتين، إلى رفع إمدادات زيت دوّار الشمس القادمة من منطقة البحر الأسود، في حين أسهم تدني أسعار النفط الخام في تراجع هذا المؤشر الفرعي.
وعلى العكس من ذلك، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.5 في المائة عمّا كان عليه خلال شهر أغسطس.
وعادت أسعار القمح إلى الارتفاع بنسبة 2.2 في المائة بفعل الشواغل المتعلقة بالأحوال المناخية الجافة في الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية، والوتيرة السريعة للصادرات من الاتحاد الأوروبي وسط ارتفاع الطلب الداخلي وتفاقم عدم اليقين بشأن استمرار مبادرة الحبوب في البحر الأسود ما بعد شهر نوفمبر.