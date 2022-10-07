انخفاض أسعار الأغذية عالمياً للشهر السادس

كما أن استمرار قوائم الجرد الكبرى التي صادفت ارتفاع الإنتاج الموسمي في جنوب شرق آسيا خفّضت أسعار زيت النخيل، وأدى توافر كميات أكبر من زيت الصويا المتاح للتصدير في الأرجنتين، إلى رفع إمدادات زيت دوّار الشمس القادمة من منطقة البحر الأسود، في حين أسهم تدني أسعار النفط الخام في تراجع هذا المؤشر الفرعي.