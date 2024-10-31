"القويز": السوق المالية تستهدف 3 تريليونات دولار من الاستثمارات بحلول 2030

وأشار، في كلمته خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، إلى أنه بالنظر إلى حجم الاستثمارات المنتظرة في المملكة الآن وحتى 2030، فإن التقديرات تشير إلى 3 تريليونات دولار، وهذا يتطلب الكثير من رؤوس الأموال من القطاعين العام والخاص، كما يتطلب أيضًا مدخرات محلية بالإضافة إلى المدخرات الدولية.