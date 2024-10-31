"القويز": السوق المالية تستهدف 3 تريليونات دولار من الاستثمارات بحلول 2030

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز أن أولويات الهيئة هي العمل على زيادة حجم السوق والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية التي وصلت تدفقاتها في السوق السعودية إلى 400 مليار ريال، علاوةً على بناء الثقة، مشيرةً إلى أن هذه الأمور تعد بمثابة اللبنة الأولى لعمل وازدهار السوق.
وأشار، في كلمته خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، إلى أنه بالنظر إلى حجم الاستثمارات المنتظرة في المملكة الآن وحتى 2030، فإن التقديرات تشير إلى 3 تريليونات دولار، وهذا يتطلب الكثير من رؤوس الأموال من القطاعين العام والخاص، كما يتطلب أيضًا مدخرات محلية بالإضافة إلى المدخرات الدولية.
وأضاف أن السوق المالية السعودية أصبحت أحد أهم الأسواق، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الأقلية من ملاك الأسهم، والسيولة، وتوفير الثقة، وتطبيق المعايير الدولية، حيث عمل السوق على استقطاب نماذج تتناسب مع هيكل اقتصادنا، وهي تركيبة كانت ناجحة جدًا.