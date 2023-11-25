غدًا.. بدء عودة الطلاب لمدارس "تعليم الطائف".. والاصطفاف الصباحي في الـ7:15 دقيقة

وقالت "تعليم الطائف" في تغريدة على حسابها في "إكس": عزيزي ولي الأمر، نرحّب بعودة أبنائك غدًا للمدرسة لاستكمال رحلته التعليمية لهذا العام، ونذكركم بموعد الدوام الشتوي الذي يبدأ بالاصطفاف الصباحي الساعة السابعة والربع والحصة الأولى السابعة والنصف، خالص الدعوات للطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح.