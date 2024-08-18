أمير الجوف يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد ويشارك الطلاب فعاليات اليوم الأول

واستمع أمير منطقة الجوف؛ لشرحٍ مفصلٍ من مدير عام تعليم الجوف محمد بن علي القحطاني، عن استعدادات إدارة التعليم لاستقبال الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجاري، والتجهيزات التي تمّت في المدارس سواءً الكوادر البشرية أو التجهيزات المدرسية.