أمير الجوف يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد ويشارك الطلاب فعاليات اليوم الأول

شهد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ، وذلك بمدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بمدينة سكاكا.
وتفقّد سموه برامج المدرسة الخاصة باستقبال الطلاب منذ اليوم الأول بالعام الدراسي الجديد، وشاهد التجهيزات المدرسية.
واستمع أمير منطقة الجوف؛ لشرحٍ مفصلٍ من مدير عام تعليم الجوف محمد بن علي القحطاني، عن استعدادات إدارة التعليم لاستقبال الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجاري، والتجهيزات التي تمّت في المدارس سواءً الكوادر البشرية أو التجهيزات المدرسية.
والتقى سموه طلاب المدرسة وسلّم لهم الكتب المدرسية، وحثّهم على المثابرة والاجتهاد بعد قضاء الإجازة الصيفية التي شهدت -ولله الحمد- عديداً من الفعاليات والمناسبات المتنوّعة.
وأشار الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، خلال حديثه إلى أهمية تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة؛ للوصول إلى تحقيق الطموحات في إعداد وتأهيل الطلاب والطالبات، والاستثمار فيهم؛ لينافسوا العالم؛ مؤكداً المسؤولية المشتركة لإنجاح العام الدراسي، والإسهام في بناء رحلة تعليمية متكاملة.
وثمَّن سموه جهود إدارة التعليم بالمنطقة بالاستعداد المبكّر، وتوفير التجهيزات المطلوبة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيّدها الله- بما يدعم العملية التعليمية، وفق رؤية المملكة 2030، والمتابعة الدائمة لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات، متمنياً للجميع التوفيق.