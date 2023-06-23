هيئة النقل: أكثر من 10 آلاف عملية فحص رقابية بمكة والمدينة في رابع أيام ذي الحجة

أجرت الفرقُ الرقابيةُ في الهيئة العامة للنقل، خلال اليوم الثاني من ذي الحجة أكثر من 10 آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، رصدت خلالها أكثر من ألفي مخالفة، بمعدل امتثال بلغ 85%.