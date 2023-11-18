ما أسباب الولادة المبكرة؟.. المملكة تشارك في الاحتفاء بـ"اليوم العالمي للخدّج"

ويطلق مصطلح "الطفل الخديج" على الأطفال الذين يولدون قبل إتمام الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل "قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة"، ويكونون بوزن أقل من الوزن الطبيعي، حيث تراوح أوزانهم في معظم الأحيان ما بين 1.5 إلى 2.5 كغ؛ حيث يتم وضعهم وفق حالاتهم الطبية في حاضنات خاصة لمدة زمنية معينة تتلاءم مع وضعهم الصحي وعمرهم؛ وذلك كي تنمو الأعضاء وتقوى أجسامهم، بحيث لا يتعرضون لمشكلات صحية طويلة المدى تؤثر في الدماغ أو الرئتين أو السمع أو الرؤية أو أي مضاعفات تؤثر فيهم بقية حياتهم مثل نقص الأكسجين، كما أنهم يواجهون صعوبة في الحفاظ على درجة حرارة أجسادهم، وصعوبة في الرضاعة الطبيعية، إضافة إلى أنهم يحتاجون إلى المزيد من ساعات النوم.