في التجمع غير المتكرر عالميًا.. مستشفيات ومراكز صحية بالمشاعر مسخّرة لرعاية الحجاج

ويضم مشعر عرفات منظومة متكاملة، تم تسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، وتعمل ليوم واحد فقط، في حالة نادرة على المستوى الصحي العالمي، حيث تفتح أبوابها يوم الوقوف بعرفه، وتغلق طوال العام، وينتشر نحو (46) مركزاً صحياً في المشعر الطاهر، إضافة إلى (3) مستشفيات قائمة هي نمره، وشرق عرفات، وجبل الرحمة، وتم تدعيمها ب(3) مستشفيات ميدانية لهذا العام.