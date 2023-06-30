في التجمع غير المتكرر عالميًا.. مستشفيات ومراكز صحية بالمشاعر مسخّرة لرعاية الحجاج
تشهد المشاعر المقدسة حشوداً بشرية لا تجتمع في أي مكان في العالم قاطبة على بقعة جغرافية محدودة جداً، وفي وقت معلوم، حيث يتنقل أكثر من مليوني حاج ما بين منى وعرفات ومزدلفة، لأداء مناسك الحج، وتنتشر حولهم عشرات المستشفيات والمراكز الصحية تحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم.
وفي يوم التروية الذي يستقر فيه حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى، هيأت "الصحة" منشآتها ما بين 25 مركزاً صحياً، و4 مستشفيات وهي، الطوارئ، الجسر، الشارع الجديد، الوادي، كما يتم تقديم خدمات طبية من خلال 16 مركز طوارئ في منشأة الجمرات.
ويضم مشعر عرفات منظومة متكاملة، تم تسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، وتعمل ليوم واحد فقط، في حالة نادرة على المستوى الصحي العالمي، حيث تفتح أبوابها يوم الوقوف بعرفه، وتغلق طوال العام، وينتشر نحو (46) مركزاً صحياً في المشعر الطاهر، إضافة إلى (3) مستشفيات قائمة هي نمره، وشرق عرفات، وجبل الرحمة، وتم تدعيمها ب(3) مستشفيات ميدانية لهذا العام.
أما المشعر الثالث الذي يبيت فيه ضيوف الرحمن ساعات محدودة، فهو مشعر مزدلفة، والذي تخدمه (6) مراكز صحية، بالإضافة إلى عيادات متنقلة.