من الأغذية والملابس للسجائر وكشف الطبيب.. إحصاء عن تباين "الأسعار في 30 يوماً"

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، تقريراً كشفت فيه عن تطورات أسعار السلع والخدمات في المملكة خلال شهر أغسطس 2023.
ووفقًا للبيانات، شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار بعض السلع والخدمات، بينما انخفضت أسعار أخرى، حيث قدّرت الإحصائيات ارتفاع أسعار 89 سلعة وخدمة، وانخفاض أسعار 76 سلعة وخدمة، من إجمالي 169 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات.
فعلى صعيد الأغذية والمشروبات، سجّلت الطماطم المحلية أعلى نسبة ارتفاع في الأسعار بلغت 25%، تلتها الطماطم المستوردة بنسبة 12.98%، أما بالنسبة للانخفاض، فكان التمر "الرطب" هي السلعة الأكثر انخفاضًا بنسبة 13.75%.
وفي السلع الإنشائية، سُجِّلَ ارتفاع في أسعار مخلوط (رمل، بحص) بنسبة 1.15%، وحديد تسليح 18 مم وطني بنسبة 1.14%، وعن الأعلاف والحيوانات الحية، ارتفعت أسعار 8 أنواع من الأعلاف والحيوانات الحية، بينما انخفضت أسعار 5 أنواع أخرى.
وشهد قطاع الملابس ارتفاعًا في 9 سلع، بينما انخفض سعر سلعة واحدة، فيما سجل قطاع السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعاً في أسعار سلعتين من السلع والخدمات الشخصية المتنوعة في أغسطس 2023، وانخفض سعر خدمة واحدة، وسجل قطاع المنظفات ارتفاعاً في أسعار جميع سلع المنظفات.
وفي قطاع الصحة، شهدت خدمتا كشف طبيب عام وكشف طبيب أطفال ارتفاعًا في الأسعار، فيما سجل قطاع صيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية ارتفاعاً في أسعار الصيانة خلال أغسطس 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وعن قطاع الفنادق والشقق المفروشة، ارتفع سعر خدمة الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 4.16% خلال أغسطس 2023، فيما سجلت أسعار التبغ انخفاضاً في إحدى سلع السجائر.