من الأغذية والملابس للسجائر وكشف الطبيب.. إحصاء عن تباين "الأسعار في 30 يوماً"

ووفقًا للبيانات، شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار بعض السلع والخدمات، بينما انخفضت أسعار أخرى، حيث قدّرت الإحصائيات ارتفاع أسعار 89 سلعة وخدمة، وانخفاض أسعار 76 سلعة وخدمة، من إجمالي 169 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات.