"الصحة" تطلق مبادرة توعوية للمهتمين بالألعاب الإلكترونية

يُذكر أن منصة stc play هي منصة تتيح للمستخدمين فرصة لاكتشاف محتوى غني من قبل لاعبين آخرين وتسوق قسائم مختلفة وزيارة أقرب مركز ألعاب وتكوين فريق، إضافة إلى فرصة إنشاء بطولات الرياضات الإلكترونية وتنظيمها والتنافس فيها والقدرة على الدردشة مع الآخرين لخلق التفاعل بين اللاعبين.