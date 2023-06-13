من جنسيات عدة.. وصول أكثر من 531 ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنوّرة، عن أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة الصادرة حتى اليوم 531243 حاجاً من جنسيات عدة، قَدِموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.
وأوضحت الإحصائية أن إجمالي الوصول، اليوم، بلغ 27808 حجاج؛ وصل منهم 22775 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة عبر 92 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 58 رحلة تقل 2276 حاجاً واستقبل مركز حجاج البر 92 رحلة تقل 2757 حاجاً.
وبالنسبة لعمليات المغادرة، فقد أوضحت الإحصائية أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرّمة بلغ 378698 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة حتي اليوم 152500 حاجاً من جنسيات مختلفة، وأن نسبة إشغال السكن بالمدينة المنوّرة بلغت 51%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 21891.