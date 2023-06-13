من جنسيات عدة.. وصول أكثر من 531 ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنوّرة، عن أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة الصادرة حتى اليوم 531243 حاجاً من جنسيات عدة، قَدِموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.