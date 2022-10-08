"إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات إيوائية في "حيران وميدي" بحجة اليمنية

على صعيد آخر، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2.000 سلة غذائية للاجئين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف بمدينة طرابلس وبلدة دده الكورة، وعيرونية في شمال لبنان، وصيدا في الجنوب اللبناني، استفادت منها الأسر المحتاجة واللاجئة من مختلف الجنسيات.