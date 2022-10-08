"إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات إيوائية في "حيران وميدي" بحجة اليمنية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية شملت 211 خيمة و211 حقيبة إيوائية في مديريتي حيران وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 1.260 فردًا.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
من ناحية أخرى، قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ544 مستفيدًا خلال الفترة 21 حتى 27 سبتمبر 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 72 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 64 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 106 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 14 حالة، وصرفت الأدوية لـ272 فردًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 16 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 98 مريضًا، ونفّذ نشاطان للتخلص من النفايات.
على صعيد آخر، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2.000 سلة غذائية للاجئين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف بمدينة طرابلس وبلدة دده الكورة، وعيرونية في شمال لبنان، وصيدا في الجنوب اللبناني، استفادت منها الأسر المحتاجة واللاجئة من مختلف الجنسيات.
يأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش.
وشهد يوم أمس توزيع 3.000 سلة غذائية في مخيم بالوكالي للاجئين بمنطقة كوكس بازار، استفاد منها 15.000 لاجئ.
جاء ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع السلال الغذائية للمهجرين قسرًا من ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش لعام 2022م.
إلى ذلك، واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.
وتم، أمس، توزيع 3.028 سلة غذائية و150 خيمة إيوائية و1.308 ناموسيات في مناطق سوات وديرا إسماعيل خان بإقليم خيبربختون خوا، ومناطق ديامر وغزر وغانشي بمقاطعة جلجت بلتستان، ومنطقة نصير آباد بإقليم بلوشستان، ومنطقة نيلم بمقاطعة آزاد كشمير، استفاد منها 21.196 فردًا.
تأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.