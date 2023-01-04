رونالدو في الرياض.. الدوري السعودي يجذب النجوم العالميين ويكسر قاعدة المستحيل

وحرصت المملكة على دعم منافسات كرة القدم السعودية؛ حيث أطلقت العام الماضي "استراتيجية تحوّل كرة القدم السعودية" التي تتمثل بـ4 عناصر: هي كرة القدم، والشغف، والخطة، والمستقبل، والتي تهدف لنقل الكرة السعودية إلى مستويات أعلى من خلال خطة عمل ينفذها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحاكي نماذج عالمية أسهمت في تطوير اللعبة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.