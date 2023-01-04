رونالدو في الرياض.. الدوري السعودي يجذب النجوم العالميين ويكسر قاعدة المستحيل

يؤكد انضمام اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو أحد نجوم كرة القدم في العالم للدوري السعودي، قوة الدوري وقدرته على جذب النجوم العالميين.
وتكسر صفقة اللاعب رونالدو قاعدة المستحيل في صفقات النجوم الكبار للدوري السعودي، الأمر الذي يفتح الباب للأندية الكبيرة في جذب صفقات عالمية للرفع من مستوى وأداء الفريق والفوز بالبطولات.
وتأتي صفقة انضمام رونالدو لنادي النصر لتجذب أنظار العالم إلى المملكة بشكل عام، وكرة القدم السعودية بشكل خاص، وإبراز قوتها ومدى احتراف صناعة هذه اللعبة الأكثر شعبية في العالم.
وقد شكّل الدوري السعودي عامل جذب كبيرًا لعدد من المحترفين من بينهم اللاعب البرازيلي رومارينيو، واللاعب تاليسكا، والنسر النيجيري أدوديون إيجالو، واللاعب الفرنسي غوميز، وغيرهم.
وحرصت المملكة على دعم منافسات كرة القدم السعودية؛ حيث أطلقت العام الماضي "استراتيجية تحوّل كرة القدم السعودية" التي تتمثل بـ4 عناصر: هي كرة القدم، والشغف، والخطة، والمستقبل، والتي تهدف لنقل الكرة السعودية إلى مستويات أعلى من خلال خطة عمل ينفذها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحاكي نماذج عالمية أسهمت في تطوير اللعبة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهدت الرياضة السعودية في الآونة الأخيرة مرحلة جديدة من صناعة التميز وزيادة الفعاليات وإطلاق المبادرات بما يحقق تنمية شاملة للقطاع الرياضي في المملكة، من خلال استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية، من بينها التوقيع عام 2018 على أكبر اتفاقية نقل ورعاية لكرة القدم في الشرق الأوسط، بعقد مدته 10 أعوام مقابل 6 مليارات و600 مليون ريال.