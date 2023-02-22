"الأمن البيئي" يضبط 42 مخالفًا لبيعهم حطبًا محليًا في عدة مناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (42) مخالفًا لنظام البيئة، (20) مواطنًا، و(18) مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية، ومقيمين من الجنسية المصرية، ومقيمين من الجنسية اليمنية؛ لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (201) متر مكعب من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير.