محليات

ترقية 3209 أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصّصات

"الشهري" يشكر وزير الداخلية على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية
مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري
مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري

أصدر مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية (3209) أفراد من منسوبي حرس الحدود، اعتباراً من تاريخ 1 / 6 / 1445هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وعبّر اللواء الشهري، عن شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمّناً توجيهاته ومتابعته جميع أعمال ومهام حرس الحدود.

وهنّأ مدير عام حرس الحدود الأفراد المترقين، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

حرس الحدود
محمد بن عبدالله الشهري
مدير عام حرس الحدود

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org