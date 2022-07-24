"السديس" يشيد بمخرجات حملة "وطن بلا مخالف" ويدعو للتعاون مع رجال الأمن

وقال السديس، من واجبنا تجاه قيادتنا الرشيدة ووطننا ورجال أمننا في هذه البلاد المباركة التعاون والتعاضد معهم، وأن نكون سنداً لهم، فعلى الجميع التكاتف مع الجهات الأمنية والمختصة في تعزيز وإنجاح مخرجات حملة "وطن بلا مخالف"، لما فيه خير البلاد والعباد.