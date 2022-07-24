"السديس" يشيد بمخرجات حملة "وطن بلا مخالف" ويدعو للتعاون مع رجال الأمن

أشاد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمخرجات حملة "وطن بلا مخالف"، التي من أهدافها أن يكون الوطن خالياً من المخالفات لتهيئة بيئة عمل نظيفة ومنافسة شريفة بين أصحاب العمل والعمالة النظامية التي تلتزم بأنظمة البلد.
وقال السديس، من واجبنا تجاه قيادتنا الرشيدة ووطننا ورجال أمننا في هذه البلاد المباركة التعاون والتعاضد معهم، وأن نكون سنداً لهم، فعلى الجميع التكاتف مع الجهات الأمنية والمختصة في تعزيز وإنجاح مخرجات حملة "وطن بلا مخالف"، لما فيه خير البلاد والعباد.
ورفع أكف الضراعة إلى الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ بلادنا وقادتها وشعبها وأن يجعلها شامخة عزيزة إلى يوم الدين.