عبر تقنية HoLEP.. مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يحقق نجاحات كبيرة في استئصال البروستاتا

وأوضح "الحربي" أن المستشفى نظم مؤخرًا ورشة عمل معتمَدة من هيئة التخصصات الطبية، ناقشت أهم المستجدات في تشخيص وعلاج تضخم البروستاتا، بمشاركة خبراء من داخل وخارج المملكة، وأفردت الورشة حيزًا واسعًا لتقنية استئصال البروستاتا الحميد بتقنية ليزر هولميوم HoLEP؛ حيث تم بث عملية أجراها الدكتور مهند الحربي رئيس اللجنة المنظمة مباشرة عبر تقنية GCC، وتابعها عدد كبير من المهتمين بدول الخليج العربي وكندا وبريطانيا، بالإضافة إلى الحضور في القاعة.