عبر تقنية HoLEP.. مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يحقق نجاحات كبيرة في استئصال البروستاتا

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، في إحداث نقلة نوعية كبيرة في علاج تضخم البروستاتا الحميد، من خلال الليزر؛ وخاصة تقنية هولميومHoLEP في المملكة.
ويُعتبر سليمان الحبيب أول مستشفى يوفر هذه الخدمة التي تُعتبر جراحة بسيطة ذات فعالية عالية في إزالة جزء كبير من الأنسجة دون أي شقوق، وتتميز بقصر فترتي النقاهة والتنويم بالمستشفى، بالإضافة إلى التقليل من مخاطر النزيف ومضاعفات ما بعد الجراحة.
وقال الدكتور مهند الحربي استشاري جراحة المسالك البولية إن المستشفى نجح في إجراء عدد كبير من العمليات بنجاح، وأنهى معاناة الكثير من المرضى مع أعراض تضخم البروستاتا؛ خاصة أولئك الذين تَعَذّر عليهم الخضوع لعمليات جراحية لأسباب تتعلق بلياقتهم الصحية؛ مضيفًا أن تقنية "هولميوم" أصبحت الخيار الأمثل للمرضى؛ لا سيما أولئك المصابون بتضخمات كبيرة تتجاوز 100 جرام، والتي عادة ما تستدعي فتحًا جراحيًّا بأسفل البطن.
وأوضح "الحربي" أن المستشفى نظم مؤخرًا ورشة عمل معتمَدة من هيئة التخصصات الطبية، ناقشت أهم المستجدات في تشخيص وعلاج تضخم البروستاتا، بمشاركة خبراء من داخل وخارج المملكة، وأفردت الورشة حيزًا واسعًا لتقنية استئصال البروستاتا الحميد بتقنية ليزر هولميوم HoLEP؛ حيث تم بث عملية أجراها الدكتور مهند الحربي رئيس اللجنة المنظمة مباشرة عبر تقنية GCC، وتابعها عدد كبير من المهتمين بدول الخليج العربي وكندا وبريطانيا، بالإضافة إلى الحضور في القاعة.
من جانبه ثمّن الدكتور محمد الشمراني المدير العام للمستشفى، جهود الكفاءات الطبية العاملة بقسم المسالك البولية؛ مضيفًا أن النجاحات الكبيرة التي حققها القسم، جعلت المستشفى قبلة للباحثين عن علاج تضخم البروستاتا الحميد من مختلف مناطق المملكة.
وعبّر "الشمراني" عن سعادته بهذه النجاحات؛ مؤكدًا أن إدارة المستشفى ملتزمة بالعمل على الارتقاء المستمر بخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها؛ باطلاع الممارسين الصحيين على أحدث التجارب، وتجديد معارفهم بشكل دائم بمثل هذه الفعاليات الطبية التي يشارك فيها أعداد كبيرة من الخبراء العالميين، وكذلك بتوظيف أحدث التقنيات والأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية.