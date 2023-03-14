" الخطوط الجوية السعودية" توسّع أسطول طائرات المسافات الطويلة لديها عبر إضافة ما يصل إلى 49 طائرة بوينج من طراز 787 دريملاينر

قال معالي المهندس. إبراهيم العمر، المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية : "تواصل الخطوط السعودية جهودها التوسّعية في جميع أقسام الشركة، سواء كان ذلك من خلال إدخال وجهات جديدة أو زيادة عدد الطائرات في أسطولها. وتُعتبر هذه الاتفاقية مع بوينج استمراراً لهذا الالتزام، وستعمل الطائرات التي أضيفت حديثاً على تمكين الحطوط السعودية من تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في جلب العالم إلى المملكة".