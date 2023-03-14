" الخطوط الجوية السعودية" توسّع أسطول طائرات المسافات الطويلة لديها عبر إضافة ما يصل إلى 49 طائرة بوينج من طراز 787 دريملاينر

الناقل السعودي الوطني يطلب شراء 39 طائرة ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود من طراز 787-9 و787-10
الإعلان يتضمن احتمالية شراء 10 طائرات إضافية كجزء من الاستثمار الأوسع للمملكة كي تصبح مركزاً عالمياً للطيران
أعلنت شركة بوينج و" الخطوط الجوية السعودية" اليوم أن الناقل الوطني بصدد توسيع أسطول طائرات المسافات الطويلة لديه عبر شراء ما يصل إلى 49 طائرة من طراز 787 دريملاينر. وتستعد "الخطوط السعودية'' لشراء 39 طائرة من طراز 787 مع احتمالية إضافة 10 طائرات أخرى للاستفادة من الكفاءة العالية وقدرة الطيران لمسافات طويلة والمرونة الفائقة التي تتميز بها طائرات دريملاينر وذلك بهدف تنمية عملياتها العالمية بشكل مستدام. وستشمل الاتفاقية طرازيّ 787-9 و787-10.
تُعدّ هذه الاتفاقية جزءاً من الخطة الاستراتيجية الأوسع للمملكة العربية السعودية الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز طيران عالمي. وأعلنت ناقلات الطيران السعودية اليوم عزمها لشراء ما يصل إلى 121 طائرة من طراز 787 دريملاينر، فيما سيكون خامس أكبر طلب تجاري من حيث القيمة في تاريخ شركة بوينج. وستدعم هذه الخطوة هدف المملكة المتمثل في توفير خدمات الطيران المتميزة لـ330 مليون مسافر وجذب 100 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.
قال معالي المهندس. إبراهيم العمر، المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية : "تواصل الخطوط السعودية جهودها التوسّعية في جميع أقسام الشركة، سواء كان ذلك من خلال إدخال وجهات جديدة أو زيادة عدد الطائرات في أسطولها. وتُعتبر هذه الاتفاقية مع بوينج استمراراً لهذا الالتزام، وستعمل الطائرات التي أضيفت حديثاً على تمكين الحطوط السعودية من تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في جلب العالم إلى المملكة".
تشغّل " الخطوط السعودية" حالياً أكثر من 50 طائرة بوينج لشبكتها ذات المسافات الطويلة، وتشمل 777-300ER (المدى الممتد) و787-9 و787-10 دريملاينر. وتُكمّل طائرات 787 الإضافية أسطول السعودية الحالي لتمكنها من الاستفادة بشكل فعال من إمكانات طرازيّ 777 و787.