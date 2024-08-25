"وعكات سهيل" ترهق الناس.. "المسند": الطريف انقلاب "قصر وطول النهار"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إنه وفقاً لأفق السعودية فإنه لا يزال النهار أطول من الليل، وذلك خلال الثلثين الأولين من موسم سهيل، وسيكون طول النهار خلال اليوم الأول من سهيل -24 أغسطس- وفي أقصى شمال المملكة 13 ساعة و5 دقائق وهو النهار الأطول في حينه، بينما في وسط المملكة 12 ساعة و49 دقيقة، أما في جنوب المملكة 12 ساعة و35 دقيقة وهو النهار الأقصر.
وأوضح "المسند" أن وعكات سهيل الحارة ترهق الناس، فيما تستمر زيادة ساعات الليل ونقص النهار، مع وفرة الرطب؛ حيث يقول الساجع: "إذا طلع سهيل تلمس التمر بالليل".
وأضاف: يستمر الليل يأخذ حصته من النهار بمعدل دقيقة و39 ثانية في الشمال، ودقيقة و13 ثانية في الوسط، و48 ثانية في الجنوب، وذلك بشكل يومي على وجه التقريب، حتى يتساوى طول الليل مع طول النهار عند 27 و28 سبتمبر ولكل منهما 12 ساعة، ومن ثم يبدأ الليل يأخذ من حصة النهار فيصبح الليل أطول.
وتابع: "بالتفصيل سيكون طول النهار خلال آخر يوم في سهيل -15 أكتوبر- وفي أقصى شمال المملكة 11 ساعة و26 دقيقة وهو النهار الأقصر في حينه، بينما في وسط المملكة 11 ساعة و36 دقيقة، أما في جنوب المملكة 11 ساعة و47 دقيقة وهو الأطول.
وبيّن أن من "الطريف في الأمر أن مسألة طول وقصر النهار انعكست وانقلبت بين شمال وجنوب المملكة، ففي حين أن أطول نهار نجده في شمال المملكة وذلك أول موسم سهيل، فإذا المسألة تنقلب ويصبح أطول نهار في جنوب المملكة وذلك آخر سهيل، يقول تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ}".