"وعكات سهيل" ترهق الناس.. "المسند": الطريف انقلاب "قصر وطول النهار"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إنه وفقاً لأفق السعودية فإنه لا يزال النهار أطول من الليل، وذلك خلال الثلثين الأولين من موسم سهيل، وسيكون طول النهار خلال اليوم الأول من سهيل -24 أغسطس- وفي أقصى شمال المملكة 13 ساعة و5 دقائق وهو النهار الأطول في حينه، بينما في وسط المملكة 12 ساعة و49 دقيقة، أما في جنوب المملكة 12 ساعة و35 دقيقة وهو النهار الأقصر.