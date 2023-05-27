تنظّمه "الزراعة".. انطلاق مهرجان المانجو الأول بالمخواة

أعلن فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، عن موعد انطلاق فعاليات مهرجان المانجو الأول، الذي يقام بساحة السوق الشعبي بمحافظة المخواة، ويستمرّ لمدة ٣ أيام اعتبارًا من بعد غدٍ الاثنين.
من جانبه أكّد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن المهرجان أقيم لدعم المزارعين في تسويق منتجاتهم، ولاسيما محاصيل المانجو التي شهدت نموًّا تصاعديًّا خلال الفترة الماضية، ويهدف إلى التعريف بمحصول المانجو وأشهر الأنواع التي تتميّز بها المنطقة.
ودعا "الزهراني" أهالي المنطقة إلى زيارة المهرجان والاستفادة من البرامج المختلفة المصاحبة له؛ حيث ستقام العديد من ورش العمل الإرشادية والتوعوية والفعاليات الترفيهية.