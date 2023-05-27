تنظّمه "الزراعة".. انطلاق مهرجان المانجو الأول بالمخواة

من جانبه أكّد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن المهرجان أقيم لدعم المزارعين في تسويق منتجاتهم، ولاسيما محاصيل المانجو التي شهدت نموًّا تصاعديًّا خلال الفترة الماضية، ويهدف إلى التعريف بمحصول المانجو وأشهر الأنواع التي تتميّز بها المنطقة.