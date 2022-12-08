stc توظف مواردها لتمكين 479 جمعية خيرية وتقديم أكثر من 1300 خدمة رقمية

من خلال منصة الاستدامة وتحديداً برنامج التمكين التقني الذي أُطلق في عام 2021، عملت مجموعة stc على تمكين المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية عبر الحلول الرقمية التي عادة ما تكون مكلفة؛ والتي ساعدت هذه الجهات على خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة نطاقها وتأثيرها. ويقدم البرنامج 11 حلاً تقنياً بهدف خدمة المنظمات غير الربحية، وقد مكن البرنامج حتى الان أكثر من 479 جمعية خيرية ومنظمة غير ربحية عبر تقديم 1338 خدمة تقنية في أكثر من 48 مدينة حول المملكة؛ وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات أكثر من 10 ملايين مستفيد. وساهمت هذه التقنية في دعم أكثر من 34 الف موظف من منسوبي هذه الجمعيات.