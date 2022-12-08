stc توظف مواردها لتمكين 479 جمعية خيرية وتقديم أكثر من 1300 خدمة رقمية

من منطلق دورها الريادي في دعم مؤسسات المجتمع الخيرية والقطاع غير الربحي تواصل مجموعة stc رحلتها في مجال الاستدامة، حيث تسعى المجموعة إلى تعظيم الأثر الإيجابي لتحقيق مستقبل ذو قيمة اقتصادية مستدامة، ومضاعفة التأثير البيئي والاجتماعي، والتأكيد على دورها الاستراتيجي كأبرز ممكن رقمي في المملكة والمنطقة.
وتبنت مجموعة stc استراتيجيتها للاستدامة والتي تركز على استثمار قدراتها وإمكاناتها الرقمية بتوفير العديد من الحلول والمنصات التي تستهدف رقمنة الأعمال الإدارية والمالية والتشغيلية، في القطاعين الحكومي والخاص فضلاً عن تمكين منظمات القطاع الثالث رقمياً، وهو ما برزت نتائجه في تقرير الاستدامة الثاني للعام 2021.
وبفضل جاهزية البنية التحتية الرقمية في مجموعة stc وحجم القدرات التي تمتلكها لتمكين القطاعات المختلفة ومساهماتها في التحول الرقمي في المملكة، قدمت منصة الاستدامة التي أطلقتها stc ثلاث خدمات رئيسية لدعم أهدافها الاستراتيجية، وتشمل خدمات برنامج التطوع، والتمكين التقني، وتبادل المعرفة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة وإثراء حياة وتجارب المجتمع، وتحفيز الفرص الرقمية المبتكرة. كما سخرت مواردها لتمكين القطاع غير الربحي، حيث تدعم وتُمكن مجموعة stc المنظمات في القطاع غير الربحي من خلال الكوادر البشرية المتخصصة من موظفيها بالإضافة إلى التمكين الرقمي لهذه المنظمات عبر توفير حزم متكاملة من الحلول التقنية المتقدمة التي تساهم برقمنة جميع الأعمال الإدارية والمالية والتشغيلية للمنظمات وغيرها من البرامج.
من خلال منصة الاستدامة وتحديداً برنامج التمكين التقني الذي أُطلق في عام 2021، عملت مجموعة stc على تمكين المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية عبر الحلول الرقمية التي عادة ما تكون مكلفة؛ والتي ساعدت هذه الجهات على خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة نطاقها وتأثيرها. ويقدم البرنامج 11 حلاً تقنياً بهدف خدمة المنظمات غير الربحية، وقد مكن البرنامج حتى الان أكثر من 479 جمعية خيرية ومنظمة غير ربحية عبر تقديم 1338 خدمة تقنية في أكثر من 48 مدينة حول المملكة؛ وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات أكثر من 10 ملايين مستفيد. وساهمت هذه التقنية في دعم أكثر من 34 الف موظف من منسوبي هذه الجمعيات.
وفي برنامج stc للتطوع والمرتبط بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تعاونت مجموعة stc مع المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية وشاركت بأكثر من 600 فرصة تطوعية على منصة الاستدامة، لتحسين مشاركة الموظفين ورفاههم في مكان العمل وغرس ثقافة العطاء.