غبار وأتربة مثارة على أجزاء من الشرقية.. اليوم الأربعاء

وبحسب الخرائط الجوية المعالجة، يُتوقع أن تتكاثر السحب الركامية ساعات الظهر والمساء على أجزاء من متفرقة ومحدودة إجمالًا من مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة)، تترافق بهطول زخات من الأمطار قد تكون رعدية أحيانًا، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أجزاء من المنطقة الشرقية، تثير الأتربة والغبار في بعض المناطق الداخلية منها.