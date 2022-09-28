غبار وأتربة مثارة على أجزاء من الشرقية.. اليوم الأربعاء

تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها المعتادة في أغلب مناطق المملكة السعودية يوم الأربعاء؛ بحيث يكون الطقس حارًّا نسبيًّا في المناطق الشمالية الغربية، وحارًّا في باقي أنحاء المملكة، باستثناء المرتفعات الجنوبية التي تعيش أجواء معتدلة بطبيعة الحال.
وبحسب الخرائط الجوية المعالجة، يُتوقع أن تتكاثر السحب الركامية ساعات الظهر والمساء على أجزاء من متفرقة ومحدودة إجمالًا من مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة)، تترافق بهطول زخات من الأمطار قد تكون رعدية أحيانًا، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أجزاء من المنطقة الشرقية، تثير الأتربة والغبار في بعض المناطق الداخلية منها.