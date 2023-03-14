سمو محافظ الأحساء يفتتح مركز الأورام بمجموعة الموسى الصحية
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم "الاثنين" 13 مارس، مركز نوال العفالق للأورام التابع لمجموعة الموسى الصحية، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة الموسى الصحية عبدالعزيز بن عبدالله الموسى وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
بدأ الحفل بالسلام الملكي وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم عرض تقديمي لمركز نوال العفالق للأورام، قدّمته الدكتورة/ زينب الموسى رئيسة الشؤون الأكاديمية، واستشارية طب الأطفال والأمراض المعدية، وتَجول سموه في أرجاء مركز الأورام، واطلع على أحدث التقنيات الطبية والعلاجية.
من جانبه، أعرب مالك الموسى الرئيس التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية -بهذه المناسبة- عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على حضوره وتشريفه ورعايته افتتاح مركز الأورام، الذي يُعتبر أكبر مركز لعلاج الأورام في المنطقة.. وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أن مركز الموسى لعلاج الأورام يقدم خدمات طبية متكاملة ورعاية صحية شاملة لمرضى السرطان من التشخيص إلى العلاج، وصولًا للرعاية التلطيفية والعلاج الكيميائي، وأن المركز يحتوي على فريق متكامل من استشاريي علاج الأورام، واستشاريي جراحة الأورام، واستشاريي الأشعة التشخيصية والطب النووي وعلاج الأورام الإشعاعي، بالإضافة إلى استشاريي المختبر وعلم الأنسجة.. ويعمل الجميع كفريق واحد ويقومون بدراسة الحالات المرضية وتقديم الخطة العلاجية المُثلى لمرضى السرطان، ومتابعة استجابة المريض للعلاج خطوة بخطوة.
تخلل الافتتاح توقيعُ مذكرات تفاهم بين مجموعة الموسى الصحية وجمعية سند وجمعية تفاؤل للسرطان، ويهدف هذا التعاون إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الممكنة لمرضى السرطان من جميع فئات المجتمع.