سمو محافظ الأحساء يفتتح مركز الأورام بمجموعة الموسى الصحية

من جانبه، أعرب مالك الموسى الرئيس التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية -بهذه المناسبة- عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على حضوره وتشريفه ورعايته افتتاح مركز الأورام، الذي يُعتبر أكبر مركز لعلاج الأورام في المنطقة.. وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أن مركز الموسى لعلاج الأورام يقدم خدمات طبية متكاملة ورعاية صحية شاملة لمرضى السرطان من التشخيص إلى العلاج، وصولًا للرعاية التلطيفية والعلاج الكيميائي، وأن المركز يحتوي على فريق متكامل من استشاريي علاج الأورام، واستشاريي جراحة الأورام، واستشاريي الأشعة التشخيصية والطب النووي وعلاج الأورام الإشعاعي، بالإضافة إلى استشاريي المختبر وعلم الأنسجة.. ويعمل الجميع كفريق واحد ويقومون بدراسة الحالات المرضية وتقديم الخطة العلاجية المُثلى لمرضى السرطان، ومتابعة استجابة المريض للعلاج خطوة بخطوة.