هيئة الطيران.. لائحة جديدة وحقوق أكثر للمسافرين من أخطاء الناقلات الجوية.. تعرف عليها

وأكدت اللائحة أنه يحقّ للمسافر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة؛ لتقدير مدى الضرر ومقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة المترتبة على عدم التزام الناقل الجوي بشروط وأحكام عقد النقل المبرم بينه وبين المسافر، في حين يعفى الناقل الجوي من التعويض المالي المرتبط بحالات تقديم الرحلات أو تأخيرها المرتبطة بأمن وسلامة النقل الجوي، وفق تقارير معتمدة من الهيئة، ولا يعفى من واجب المساندة.