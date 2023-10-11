"ساندوز الدوائية" تحتفل ببدء تداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية السويسرية كشركة مستقلة

وتمتد جذور رؤية ساندوز وعلامتها التجارية بعمق في تراثها العلمي وإرثها الطبي العريق منذ تأسيس شركة Kern & Sandoz الرائدة في مجال الكيماويات في عام 1886: بدءاً من تطوير كالسيوم ساندوز في عام 1929، مروراً بأول بنسلين عن طريق الفم في عام 1951، وصولاً إلى إطلاق أول مثيل حيوي في العالم في عام 2006.