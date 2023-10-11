"ساندوز الدوائية" تحتفل ببدء تداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية السويسرية كشركة مستقلة

تحتفل ساندوز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأدوية المثيلة والمثائل الحيوية، اليوم، ببدء تداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية السويسرية كشركة مستقلة.
وتم إدراج الشركة الجديدة في ستة مؤشرات رئيسة ببورصة الأوراق المالية السويسرية بتصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية مما يمنحها مكانة تنافسية قوية، لتنطلق نحو رحلتها كشركة مستقلة في وضع جيد يؤهلها لمواصلة النمو وتحقيق الأرباح كشركة عالمية قائمة بذاتها تتبوأ الريادة على مستوى أوروبا في مجال الأدوية المثيلة والمثائل الحيوية.
ومثل حفل قرع الجرس الافتتاحي بمقر بورصة الأوراق المالية السويسرية صباح الاربعاء الرابع من أكتوبر نجاح إتمام الانفصال الكامل بنسبة 100 % من الشركة الأم السابقة نوفارتس، وبدء التداول على أسهم Sando Group A. الأسهم مدرجة في مؤشر الأداء السويسري (SPI)، ومؤشر الريادة السويسري (SLI)، والمؤشرات السويسرية الأخرى ذات الصلة؛ كما سيتم تداول إيصالات الإيداع الأمريكية لساندوز اعتباراً من اليوم في سوق OTCQX الأمريكية.
بدوره، صرح رئيس مجلس إدارة ساندوز جيلبرت جوستين: بأن اليوم "يشهد بداية حقبة جديدة لشركة ساندوز كشركة مستقلة، لكن يبقى هدفنا ثابتاً: ريادة وصول العلاج للمرضى. هذا هو ما نجيد فعله، ولطالما برعنا في تحقيقه، وسنظل نقدمه بأفضل صورة ممكنة وإتاحة الأدوية عالية الجودة لعدد أكبر من البشر، في مناطق أكثر حول العالم، وبطرق عديدة وسبل جديدة".
وتمتد جذور رؤية ساندوز وعلامتها التجارية بعمق في تراثها العلمي وإرثها الطبي العريق منذ تأسيس شركة Kern & Sandoz الرائدة في مجال الكيماويات في عام 1886: بدءاً من تطوير كالسيوم ساندوز في عام 1929، مروراً بأول بنسلين عن طريق الفم في عام 1951، وصولاً إلى إطلاق أول مثيل حيوي في العالم في عام 2006.
وكما ورد في "يوم أسواق رأس المال في ساندوز" في يونيو الماضي، ستدعم ست "أدوات تشغيلية " إستراتيجية تحقيق القيمة على المدى الطويل، وهي أساسيات السوق الجاذبة، والريادة والحجم، وخيارات النمو المتعددة، وتحسين الربحية، والتدفق النقدي القوي، والتزام قوي بالاستدامة.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي ريتشارد ساينور: "كشركة مستقلة، ستتمكن ساندوز بشكل كامل من تنفيذ إستراتيجيتها واضحة الرؤية والتي تستهدف تبوؤ الريادة المستدامة في صناعة الأدوية المثيلة والمثائل الحيوية والتي تنمو بقوة كصناعة بالغة الأهمية".
وأضاف ساينور: "نحن بالفعل رواد في وصول العلاج للمرضى غير مساهمتنا في تهيئة مناخ الرعاية الصحية على الصعيد العالمي، حيث ندعم ونعزز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم من خلال تحقيق توفير في الميزانيات يقدر بأكثر من 17 مليار دولار من المدخرات السنوية في أوروبا والولايات المتحدة وحدها، وتصل أدويتنا إلى حوالي 500 مليون مريض سنوياً في أكثر من 100 دولة.
ومن خلال هذا الدور، نحقق تأثيراً اجتماعياً إجمالياً يقدر بنحو 180 مليار دولار سنوياً.. ونعتزم إحداث تأثير أكبر في المستقبل".
وتمثل الأدوية المثيلة والمثائل الحيوية ما يقدر بنحو 80% من الأدوية المستخدمة على مستوى العالم بحوالي 25% من التكلفة.
وعلى الرغم من التنافسية العالية، فإنه من المتوقع أن تنمو الصناعة بشكل مطرد خلال العقد المقبل، مدفوعة بالطلب المُلح على هذه الأدوية ذات الأهمية القصوى لأنظمة الرعاية الصحية.
وعلّق الدكتورأحمد بدير، المدير الإقليمي للسعودية ودول الخليج والشرق الأدنى على الحدث، بأنه "اعتباراً من اليوم ستكون ساندوز أكثر قدرة على تلبية احتياجات نصف مليار مريض نخدمهم حول العالم، كما نعتقد أن الوقت قد حان لتوسيع جهودنا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والشرق الأدنى لتحقيق مهمتنا والانسجام مع إستراتيجية تحول الرعاية الصحية القائمة على القيمة" حيث تعكس علامتنا التجارية المُحَدِّثَة التزامنا الدائم بالابتكار في مجال الرعاية الصحية، وكذلك التزامنا بمواجهة أكبر التحديات الصحية العالمية.
وأضاف بدير، تعتمد ثقافتنا على النزاهة والشمول، بهدف أن نكون جميعاً في أفضل حالاتنا تجسيداً لقيمنا، ونبذل ما في وسعنا من جهد لدفع نمو الأعمال وتحقيق الريادة في إتاحة العلاج للمرضى.