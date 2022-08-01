خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 934 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن

وبذلك، يرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر يوليو إلى 3.432 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 352 ألفًا و315 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.