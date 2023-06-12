"رصد وارتقاء".. دعوة للمساهمة في حملة "طرق متميزة آمنة" مزامنة لموسم الحج

وكانت الهيئة قد أطلقت، أمس، حملة تحت مسمى "طرق متميزة آمنة" للعام الثالث على التوالي، في جميع مناطق المملكة، بمشاركة أكثر من 558 عضواً، من بينهم منسوبو منظومة النقل، وعدد من طلاب الجامعات، إضافة إلى منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق؛ حيث تهدف الحملة إلى مسح شبكة الطرق بين المدن بأحدث التقنيات الحديثة للمسح والتقييم، إضافة إلى أحدث التقنيات في عقود الأداء لصيانة الطرق، مثل فحص الطرق باستخدام الدرونز.