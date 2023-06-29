"الحج" تمنح فرصة أداء الفريضة لـ 450 شخصًا من ذوي الإعاقة والأيتام

مكّنت وزارة الحج والعمرة 450 شخصًا من ذوي الإعاقة والأيتام، من أداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، ضمن النسخة الثالثة من مبادرتها الوطنية لحج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمتمثل في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.