بعد نشر "سبق" لمعاناة أهالي ميسان.. "المياه الوطنية": 54 رحلة صهاريج يوميًا ولا طلبات متأخرة

قدّمت شركة المياه الوطنية تعقيبًا على ما نشرته “سبق” يوم الاثنين 18 أغسطس 2025، تحت عنوان “ميسان بلا مياه.. الأهالي يشتكون انقطاع المياه وارتفاع أسعار الوايتات”، مؤكدة حرصها على خدمة عملائها وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الشركة أنها توفر صهاريج المياه عبر محطات التعبئة (الأشياب) المجهزة لخدمة العملاء على مدار الساعة، وفق آلية توزيع معتمدة لكل حي أو منطقة، وبأسعار محددة بحسب الموقع الجغرافي، بما يضمن حقوق العملاء ويمنع أي تلاعب بالأسعار.
وأضافت أنها، حرصًا على التسهيل على المستفيدين، أطلقت خدمة طلب الصهاريج مباشرة عبر تطبيقها للأجهزة الذكية أو من خلال الفرع الإلكتروني، مع إمكانية الاطلاع على الأسعار المعتمدة لكل منطقة.
وبيّنت الشركة أن متوسط رحلات الصهاريج في ميسان يتجاوز 54 رحلة يوميًا، ولا توجد أي طلبات متأخرة، مؤكدة في الوقت نفسه تطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالفة من قِبل الصهاريج التابعة لمتعهدين لضمان تقديم أفضل الخدمات.
واختتمت “المياه الوطنية” بدعوة عملائها إلى التواصل والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر الفرع الإلكتروني (ebranch.nwc.com.sa) أو من خلال الرقم الموحد (8004411110).