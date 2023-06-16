بينها تأييد باريس ترشح الرياض لاستضافة "إكسبو".. ما أوجه التعاون بين السعودية وفرنسا؟

تمتد العلاقات الرسمية بين السعودية وفرنسا إلى زهاء التسعين عاماً، فقد أنشأت فرنسا بعثة دبلوماسية لها في جدة عام 1932م، وواكب إنشاء البعثة إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية، لكن تاريخ العلاقات بين البلدين كان أكثر امتداداً من توقيت بدء العلاقات الرسمية بينهما، فقد أرسلت فرنسا قنصلاً مكلفاً بالأعمال الفرنسية لدى المملكة عام 1926م، وبذلك فإن تاريخ العلاقات بين الرياض وباريس يمتد إلى 97 عاماً، وتعد فرنسا من أوائل الدول، التي أقامت علاقات مع المملكة.
وشهدت العلاقات خلال هذه المدة، التي تقارب عشرة عقود نمواً مطرداً، تطوّر خلالها التعاون بين البلدين في كل المجالات، وبلغ التعاون ذروته في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بحرص قيادة البلدين على توسيعه وتنميته، ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا 7.155 مليار دولار، عام 2021، واحتلت المملكة المرتبة 32 في قائمة الدول المستوردة من فرنسا بـ 3.915 مليار دولار، كما احتلت المملكة أيضاً المرتبة 53 في قائمة الدول المستقبلة لصادرات فرنسا بقيمة 3.240 مليار دولار.
ومن مظاهر اتساع ونمو التعاون بين الرياض وباريس؛ ارتفاع عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في المملكة من 259 شركة عام 2019، إلى 336 شركة عام 2022، تعمل في قطاعات متعدّدة، من بينها: النقل، والطيران، والنفط، وإنتاج الطاقة، والطاقات المتجددة، والمياه، وتدوير النفايات، والبناء، ومن مظاهر نمو التعاون أيضاً تأسيس البلدين مصفاة ساتورب المشتركة بين شركتَي أرامكو السعودية وتوتال إنيرجي الفرنسية، وشركة "إي دي إف" الفرنسية للطاقة المتجدّدة، التي تترأس ائتلاف تطوير مشروع مزرعة الرياح في محافظة دومة الجندل.
وتسهم الزيارات المتبادلة لقادة البلدين في تطوير مسارات التعاون بينهما، ومنها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ إلى الرياض أوائل ديسمبر 2021، وزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى فرنسا، حيث يرأس وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، ويعقد مباحثات رسمية مع الرئيس ماكرون؛ ويشارك في حفل استقبال رسمي خاص بترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 يُعقد الإثنين المقبل في باريس، التي تحتضن المكتب الدولي للمعارض الذي يدير عملية ترشح استضافة "إكسبو"، ويحظى ملف ترشح المملكة بدعم 90 دولة من أصل 170 دولة عضواً في المكتب الدولي للمعارض، ومن بين الدول الداعمة للمملكة فرنسا.