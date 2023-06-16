بينها تأييد باريس ترشح الرياض لاستضافة "إكسبو".. ما أوجه التعاون بين السعودية وفرنسا؟

ومن مظاهر اتساع ونمو التعاون بين الرياض وباريس؛ ارتفاع عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في المملكة من 259 شركة عام 2019، إلى 336 شركة عام 2022، تعمل في قطاعات متعدّدة، من بينها: النقل، والطيران، والنفط، وإنتاج الطاقة، والطاقات المتجددة، والمياه، وتدوير النفايات، والبناء، ومن مظاهر نمو التعاون أيضاً تأسيس البلدين مصفاة ساتورب المشتركة بين شركتَي أرامكو السعودية وتوتال إنيرجي الفرنسية، وشركة "إي دي إف" الفرنسية للطاقة المتجدّدة، التي تترأس ائتلاف تطوير مشروع مزرعة الرياح في محافظة دومة الجندل.