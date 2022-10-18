"طقس المملكة والرحلات".. خريطة يرسمها "المسند": أمطار وغبرة وبرد!

قدّم أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، خريطة جوية عن علاقة الطقس في المملكة بالرحلات والمناسبات، موضحاً عبر 4 رسوم بيانية الأجواء المعتادة خلال العام في معظم مناطق السعودية على وجه التقريب، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية.