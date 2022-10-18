"طقس المملكة والرحلات".. خريطة يرسمها "المسند": أمطار وغبرة وبرد!

قدّم أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، خريطة جوية عن علاقة الطقس في المملكة بالرحلات والمناسبات، موضحاً عبر 4 رسوم بيانية الأجواء المعتادة خلال العام في معظم مناطق السعودية على وجه التقريب، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية.
وبيّن "المسند"، عبر حسابه على "تويتر" ووفق الرسوم البيانية، بعض المعلومات المناخية العامة؛ حيث كشف أن موسم العواصف الغبارية عادة يبدأ من شهر مارس حتى شهر مايو.
وأضاف: موسم العواصف الغبارية الصيفية "رياح البوارح" من يونيو حتى يوليو في النصف الشرقي من السعودية، وموسم الغبرة في جازان يبدأ في نهاية حتى منتصف أغسطس.
وتابع: "موعد البرد الشديد والمتوسط في نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير، وموسم الأمطار يبدأ من منتصف أكتوبر حتى نهاية مايو".