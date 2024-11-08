مستشفى قيا يُنقذ 8 أشخاص تعرَّضوا لحادث مروري

استقبل مستشفى قيا العام (عضو تجمُّع الطائف الصحي) صباح اليوم 9 حالات إثر حادث مروري وقع بالمنطقة؛ نتج منه وفاة مقيم، وإصابة ثمانية آخرين بجروح بليغة ومتوسطة.
وكانت غرفة العمليات بتجمُّع الطائف الصحي قد تلقت البلاغ عن الحادث في تمام الساعة الـ7:55 صباحًا؛ ما استدعى إعلان حالة الطوارئ، واستنفار الطواقم الطبية للتعامل مع الحالات.
واستقبل المستشفى الحالات، ومن بينها حالتان بإصابات بليغة، حالة أحدهما تطلبت إجراء إنعاش قلبي رئوي. والأخرى إصابة شديدة بالرأس؛ تطلبت إعلان الكود الأزرق. فيما تراوحت حالات الإصابات الأخرى بين المتوسطة والبليغة.
وقد تم تحويل أحد المصابين إلى مجمع الملك فيصل الطبي لمزيد من العلاج المتخصص، بينما تم تنويم الحالات الأخرى في مستشفى قيا العام لمتابعة حالاتهم الصحية.
وتؤكد طواقم مستشفى قيا العام التزامها بتقديم أفضل رعاية ممكنة للمصابين، وتتابع بشكل مستمر تطورات حالات المصابين الصحية، مع تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين خلال هذه الفترة العصيبة.