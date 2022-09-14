"فتحات الطريق" في مدخل شقراء الشرقي تستمر في حصد الأرواح وتهديد العابرين

وخطورة الفتحات تكمن فيما يلي: الفتحة الأولى للدوران مقابل صناعية شقراء، بعد دوار السجن بـ 500م، وقبل دوار الصناعية الجديد بـ 100م تقريبًا، ووقع فيها عدة حوادث تسببت في وفيات وأضرار في الأرواح والممتلكات، وتم التوجيه بسرعة علاجها، ومع أنه تم إنشاء الدوار بالقرب منها لإزالة خطرها ؛ إلا أنها ظلت على خطورتها ولم تغلق مع أن الدوار قريب للغاية منها، ووجودها لا فائدة منه مع قربها من الدوار.