"حرس الحدود" يحبط تهريب كميات كبيرة من القات والحشيش في جازان وعسير.. هنا تفاصيلها

أعلن حرسُ الحدود في مناطق جازان وعسير، عن إحباط ثلاث محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات، شملت "243" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، و"52" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المستمرّة لحرس الحدود لمكافحة تهريب المخدرات والحفاظ على أمن وسلامة المملكة.
وفي التفاصيل: أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريبَ "195" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بالمنطقة تهريبَ "48" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
في سياق متصل أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريبَ "52" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.