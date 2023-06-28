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بالفيديو.. حاج عراقي: الله اختار أبناء المملكة لنيل شرف خدمة ضيوف الرحمن
أكد: ليس هناك من يستطيع أن يعمل كما تعمل السعودية في الحج
أكد الحاج فتحي من العراق أنه مما لفت انتباهه عدة أمور من بينها التنظيم وجهود رجال الأمن، وكذلك الخدمات المقدمة داخل مساجد المشاعر المقدسة، مثل مسجد الخيف، مضيفًا "الحقيقة جهود المملكة تُشكر وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد" .
وقال في مقطع فيديو: "الله سبحانه وتعالى اختاركم لخدمة هذا المكان للأفضلية، وليس هناك من يستطيع أن يعمل كما تعمل المملكة في الحج".