بالفيديو.. حاج عراقي: الله اختار أبناء المملكة لنيل شرف خدمة ضيوف الرحمن

أكد الحاج فتحي من العراق أنه مما لفت انتباهه عدة أمور من بينها التنظيم وجهود رجال الأمن، وكذلك الخدمات المقدمة داخل مساجد المشاعر المقدسة، مثل مسجد الخيف، مضيفًا "الحقيقة جهود المملكة تُشكر وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد" .