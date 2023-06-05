تجمع المدينة الصحي يطلق حملة توعوية بـ14 لغة في منافذ قدوم ومغادرة الحجاج

وأوضح التجمع أن الحملة التوعوية التي انطلقت مطلع شهر ذو القعدة الجاري تزامنًا مع قدوم أولى رحلات القدوم الجوية لضيوف الرحمن للمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وهيئة تطوير المدينة المنورة والجامعة الإسلامية، شملت تفعيل الشاشات الذكية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحطة قطار الحرمين، وحافلات النقل الترددي ومراكز استقبال الحجاج بالمنافذ والمراكز التجارية، بالإضافة إلى منشآت التجمع الصحي عبر 97 شاشة.