تجمع المدينة الصحي يطلق حملة توعوية بـ14 لغة في منافذ قدوم ومغادرة الحجاج

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي حملة توعوية وتثقيفية تستهدف ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المدينة المنورة، بعدة لغات؛ بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من الحجاج.
وأوضح التجمع أن الحملة التوعوية التي انطلقت مطلع شهر ذو القعدة الجاري تزامنًا مع قدوم أولى رحلات القدوم الجوية لضيوف الرحمن للمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وهيئة تطوير المدينة المنورة والجامعة الإسلامية، شملت تفعيل الشاشات الذكية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحطة قطار الحرمين، وحافلات النقل الترددي ومراكز استقبال الحجاج بالمنافذ والمراكز التجارية، بالإضافة إلى منشآت التجمع الصحي عبر 97 شاشة.
وأضاف أن الحملة تضمنت كذلك مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منشورات توعوية بعدد من اللغات؛ أبرزها الإنجليزية والفرنسية والأوردو والفارسية، بالإضافة إلى اللغة العربية، مدعومة بأفلام توعوية تم إنتاجها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ولأول مرة في تجمع المدينة الصحي؛ بهدف توصيل رسائل توعوية بطابع حديث وسهل.
وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن الجولات الميدانية لفِرَق التوعية الصحية؛ تستهدف الأماكن التي يرتادها الحجاج وعدد من الفنادق، ودور الإيواء؛ لإيصال الرسائل الصحية من خلال 14 لغة؛ بهدف الوصول لحج صحي وآمن.
وأشار إلى أن الرسائل تتضمن أبرز الموضوعات التي تكفُل ذلك بدايةً من التحذير من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري والجفاف والتسمم الغذائي والإسعافات الأولية والنظافة الشخصية وغيرها.