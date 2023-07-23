المخدر القاتل.. "الجوازات" تحذّر من أضرار "الشبو" وتوضح أبرز تأثيراته

حذّرت المديرية العامة للجوازات من أضرار تعاطي الشبو المخدّر، موضحة أبرز الأعراض التي تظهر على متعاطيه.
وأشارت "الجوازات" إلى أن من تأثيرات تعاطي الشبو، ارتفاع درجة حرارة الجسم، ومن ثم التشنجات والموت، إضافة إلى الهياج والسلوك العنيف وفقدان الارتباط بالواقع والانفصال عنه، وبالتالي ارتكاب جرائم بشعة، والسرعة في دقات القلب وارتفاع ضغط الدم.
وأضافت، أن التأثيرات لتعاطي الشبو تتمثل كذلك في القلق والارتباك والأرق، تلف في الأوعية الصغيرة في الدماغ والسكتة القلبية.
ونوّهت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، بضرورة التبليغ عن مهرّبي ومروّجي المخدرات عبر الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات برقم البلاغات 995 أو عبر البريد الإليكتروني، أو الرقم 911 في مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في باقي مناطق المملكة.