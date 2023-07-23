المخدر القاتل.. "الجوازات" تحذّر من أضرار "الشبو" وتوضح أبرز تأثيراته

وأشارت "الجوازات" إلى أن من تأثيرات تعاطي الشبو، ارتفاع درجة حرارة الجسم، ومن ثم التشنجات والموت، إضافة إلى الهياج والسلوك العنيف وفقدان الارتباط بالواقع والانفصال عنه، وبالتالي ارتكاب جرائم بشعة، والسرعة في دقات القلب وارتفاع ضغط الدم.