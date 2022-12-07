"تخصصي المدينة" ضمن أفضل 3 مشاريع في العالم

وحقق "تخصصي المدينة" مؤخرًا جائزة "أفضل مشروع اجتماعي" للعام 2022م، والمقدمة من معهد إدارة المشاريع (PMI) في المملكة، وذلك ضمن أعمال قمة مكاتب إدارة المشاريع، ويأتي تحقيق المستشفى للجائزة نظير مستوى الالتزام بجودة المخرجات من خلال تسهيل إجراءات قبول علاج المرضى وأهلية العلاج، إضافة إلى تحسين منظومة التوظيف والتوطين واستقطاب الكفاءات المميزة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجمعيات الخيرية والقطاع الثالث بما يسهم في توفير متطلبات المرضى وذويهم.