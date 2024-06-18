قيادة قطر تهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج لهذا العام

كما هنأ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في برقيتين مماثلتين خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.