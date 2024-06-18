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قيادة قطر تهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج لهذا العام
تميم بن حمد يعرب عن تمنياته للسعودية بمزيد من التقدم
هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ.
وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار.
كما هنأ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في برقيتين مماثلتين خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.