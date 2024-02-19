"التجارة" تضبط عمالة مخالفة خبأت 3 أطنان بصل والوزارة تعيد ضخها فوراً في الأسواق

وعمدت العمالة المخالفة إلى تخزين الكميات الكبيرة من البصل للتأثير على سعر السلعة في الأسواق، وافتعال نقص في وفرة الكميات، ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين.