انطلاق برنامج بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني

ويستهدف البرنامج الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع ذراعها التقنية الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، أكثر من مشارك من أعضاء النيابة العامة، ويسلط الضوء على احتياجات وأولويات جهات التحقيق في مجالات الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق الرقمي، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة الرقمية، وجمعها، وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.