sirar by stc تشارك في أضخم فعالية أمن سيبراني بالمنطقة في الرياض

شاركت sirar by stc، المزوّد الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة التي تمكّن المؤسسات من حماية قدراتها السيبرانية وبيئاتها الرقمية، في فعالية "بلاك هات"، الأضخم من نوعها للأمن السيبراني بالمنطقة، والتي نُظمت ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 في مركز واجهة الرياض بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر، بالشراكة مع هيئة الترفيه، وتنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة انفورما. وتُقام الفعالية لأول مرة في الرياض، بهدف تبادل الخبرات، واستعراض آخر ما توصلت إليه التقنية في مجابهة التحديات، وتعزيز المهارات السيبرانية.