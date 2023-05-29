طريق مكة.. 5 محطات لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة تبدأ من بلدانهم

وتبدأ المحطات التي يمر بها الحجاج المستفيدون من المبادرة، بأخذ الخصائص الحيوية، والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية والمتطلبات الوقائية لهم والحصول على تأشيرة الحج؛ فيما تكون المحطة الثانية بإصدار بطاقة صعود الطائرة، وفرز وترميز الأمتعة، من خلال تسجيلها باسم صاحبها في محطة الإقلاع.