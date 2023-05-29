طريق مكة.. 5 محطات لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة تبدأ من بلدانهم

أوضحت مبادرة "طريق مكة"، أن محطات رحلة ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة، للتيسير من أداء الرحلة بالنسبة للحجاج، تبدأ من التحرك من بلدانهم وحتى الوصول للمملكة وأداء المناسك.
وتبدأ المحطات التي يمر بها الحجاج المستفيدون من المبادرة، بأخذ الخصائص الحيوية، والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية والمتطلبات الوقائية لهم والحصول على تأشيرة الحج؛ فيما تكون المحطة الثانية بإصدار بطاقة صعود الطائرة، وفرز وترميز الأمتعة، من خلال تسجيلها باسم صاحبها في محطة الإقلاع.
وتتمثل الخطوة الثالثة في إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة في الصالة المخصصة للمبادرة من جانب فريق عمل الجوازات قبل الإقلاع من مطارات بلدانهم، وصعود الطائرة للتوجه إلى محطة الوصول في جدة والمدينة المنورة.
وتبدأ المحطة الرابعة بوصول ضيوف الرحمن إلى الصالة المخصصة للمبادرة في المملكة، ونقلهم إلى مقار سكنهم مباشرة، وأخيرًا تَسَلّم أمتعتهم في مقار سكنهم مباشرة، دون الحاجة إلى انتظارها في محطات الوصول.