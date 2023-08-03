عربات ذكية ومظلات متحركة.. "سقيا زمزم في الحرم".. خدمات بلا توقف

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني، أن إدارة سقيا زمزم تشرف على تنظيم الأعمال من خلال (1030) عاملاً، إضافة إلى توفير ما يزيد عن (300) حقيبة متنقلة لتوزيع عبوات زمزم، و(80) عربة ذكية سعة (80) لتراً و(30) ألف حافظة لماء زمزم المبارك موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية يتم تعبئتها حسب الحاجة.