"لتبقى": سخان المياه يستهلك طاقة.. "إذا ما تحتاجه طفّه"

نبّهت الحملة الوطنية لترشيد الطاقة "لتبقى" المواطنين والمقيمين من أن سخان المياه من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكًا للطاقة الكهربائية على مدار اليوم.
وشددت على ضرورة فصل التيار الكهربائي عنه إذا لم تكن هناك ضرورة لتشغيله.
وجاء في الرسالة الصادرة على الحملة: "إذا ما تحتاجه طفّه.. إطفاؤك السخان في حال عدم استخدامه لفترة طويلة يقلل من استهلاك الطاقة".
وقالت "لتبقى": أجهزة السخان التي تعمل بالطاقة الكهربائية، تكون في حالة تشغيل بصفة مستمرة؛ من أجل تأمين الماء الساخن داخل خزانها، حتى لو لم يكن هناك استهلاك فعلي له.
وتنصح "لتبقى"، قبل شراء سخان المياه، بضرورة الحرص على اختيار الأنواع الواقعة في النطاق الأخضر؛ لضمان أقل نسبة استهلاك للطاقة، وبعد الشراء، يوصى بضبط درجة الحرارة عند 60 درجة مئوية، وهي الدرجة التي تضمن تأمين المياه الساخنة، وليس فيها هدر للطاقة الكهربائية".