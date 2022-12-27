"لتبقى": سخان المياه يستهلك طاقة.. "إذا ما تحتاجه طفّه"

وتنصح "لتبقى"، قبل شراء سخان المياه، بضرورة الحرص على اختيار الأنواع الواقعة في النطاق الأخضر؛ لضمان أقل نسبة استهلاك للطاقة، وبعد الشراء، يوصى بضبط درجة الحرارة عند 60 درجة مئوية، وهي الدرجة التي تضمن تأمين المياه الساخنة، وليس فيها هدر للطاقة الكهربائية".