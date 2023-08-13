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قطاع العارضة.. حرس حدود جازان يحبط تهريب 93 كجم من القات

قطاع العارضة.. حرس حدود جازان يحبط تهريب 93 كجم من القات

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (93) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود
نبات القات المخدر

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