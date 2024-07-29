"التعاون الإسلامي" تدين استمرار سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي ومصادرة الأراضي الفلسطينية

واعتبرت المنظمة أن ذلك يندرج في إطار سياسة عنصرية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ مئات المواقع الأثرية والتاريخية والعلمية والمقدّسات الدينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، في محاولة لطمس التراث الثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني ونهبه وتزويره وتدميره، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي واتفاقية جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكولاتها.