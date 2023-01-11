"المحتوى المحلي" تطلق مبادرة البرامج التدريبية المشتركة

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق مبادرة البرامج التدريبية المشتركة، التي تهدف إلى تقديم برامج تدريبية مشتركة من قِبَل أعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي؛ بما يسهم في تعزيز الكفاءات المحلية.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: المبادرة بدأ تفعيلها من خلال تقديم برامج تدريبية مشتركة لموردي شركات المجلس، ويأتي في مقدمتها برنامج شركة (سابك) عبر مبادرتها الوطنية "نساند"، "همم واعدة"؛ وهو برنامج يهدف إلى تأهيل قيادات صناعية واعدة من خلال تزويدهم بأحدث المعارف في مجال القيادة، وإكسابهم المهارات القيادية من خلال وسائل وأساليب علمية تتوافق مع متطلبات وممارسات بيئات العمل النموذجية المعاصرة.
وأضافت: كذلك ساهمت مجموعة stc عبر برنامج "روافد" -ممثلة في أكاديمية stc- بتقديم برنامج "التميز الرقمي" الذي يسعى إلى رفع الوعي بالمعرفة الرقمية لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي.
وأردفت في بيانها: تأتي هذه الرحلة مع خمس وحدات رئيسية لتركز كل وحده على تقنيات وخبرات معينة تقدَّم لموردي الشركات الأعضاء.
يُذكر أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي هو مجلس تنسيقي تقوده هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبعضوية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، و"أرامكو" السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، والشركة السعودية للكهرباء، ومجموعة stc، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، واتحاد الغرف السعودية.
وتهدف الهيئة من خلال المجلس إلى تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص من كبرى الشركات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتوطين الصناعات ونقل المعرفة؛ بالإضافة توجيه القوة الشرائية الوطنية نحو عناصر المحتوى المحلي؛ التي تعد ممكنًا رئيسيًّا في تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.